Kolik vybral stát na daních? Ministerstvo zveřejnilo nová čísla

Pít či nepít aneb Co obsahuje instantní káva?

Největší charisma má Horáček, nejlépe by ČR reprezentoval Drahoš. Topolánek u lidí propadl

Kdo může do důchodu odejít letos?

DPH, daň z příjmu právnických osob i daň z příjmu fyzických osob patří mezi takzvané sdílené daně, jejichž výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Na kraje připadá 8,92 procenta a na obce 23,58 procenta z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. V případě DPH dostávaly loni obce 21,4 procenta a kraje 8,92 procenta. Nově od letoška obcím podíl u DPH stoupl na 23,58 procenta. Obce a města by tak mohla získat navíc celkem asi 8,5 miliardy korun ročně.

Podle ministerstva financí daňové příjmy obcí budou za loňský rok v meziročním srovnání o 13,3 miliardy vyšší a u krajů o 5,1 miliardy vyšší. Obce by tak měly z daní dostat 169,2 miliardy Kč a kraje 66,1 miliardy korun.

Celkové daňové příjmy státu bez pojistného na sociální zabezpečení loni stouply o zhruba sedm procent na 952,8 miliardy korun. Příjmy na pojistném ze sociálního zabezpečení loni stouply o devět procent na 466,1 miliardy korun.

Samotný státní rozpočet loni z DPH získal 266 miliard korun, meziročně o 20,3 miliardy více. Na firemních daní do státní kasy putovalo 115,2 miliardy korun, meziročně o čtyři miliardy více.

Celkový pozitivní dopad EET na inkaso MF odhaduje v loňském roce na 5,2 miliardy korun, v případě kontrolního hlášení na 7,2 miliardy korun navíc ve srovnání s rokem 2016.

Ohledně dalších daní stát loni vybral na dani z příjmu fyzických osob 192,8 miliardy korun, tedy meziročně o 20,5 miliardy více. Výběr spotřebních daní stoupl meziročně o 4,6 miliardy na 162,8 miliardy korun.