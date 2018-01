Nejdražší věc v Česku? Jaká je hodnota korunovačních klenotů?

Aktualizováno 14.1.2018, 22:42 — Autor: -vna / EuroZprávy.cz

Po dvou letech budou opět vystaveny korunovační klenoty na Pražském hradě. V pondělí 15. ledna je vyzvednou klíčníci a uloží je do Vladislavského sálu. Korunovační klenoty pak může veřejnost vidět do 23. ledna 2018. Poté se opět uloží do komory v chrámu sv. Víta.