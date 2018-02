V Temelíně zavezli palivo do reaktoru, začnou zkoušky

Do reaktoru umístili energetici 163 palivových souborů. O víkendu zavážení paliva po třech dnech ukončili. "Na začátku odstávky všech 163 palivových souborů vyvezeme do vedlejšího bazénu, zkontrolujeme je, zpět do reaktoru se vrací dvě třetiny z nich a místo zbývající třetiny jsou pak nové soubory. V tomto případě to bylo 54 palivových souborů," řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.

Reaktor nyní energetici zavírají. Zavážení trvalo tři dny, nepřetržitě 24 hodin denně. "Palivo jsme zavezli bez komplikací," řekl ředitel elektrárny Jan Kruml. Soubory se umisťovaly sektorově od krajů a na přesně stanovenou pozici, kterou určili reaktoroví fyzici. "Některé soubory jsou nové a jiné budou v reaktoru čtvrtým rokem. Proto je důležité palivo poskládat tak, aby neutronový tok byl rozmístěn rovnoměrně," uvedl Kruml.

Při přesunu paliva z bazénu do reaktoru ujel zavážecí stroj asi pět kilometrů. Jeho maximální rychlost byla necelých 30 centimetrů za vteřinu, během zavážení se liší. "Vlastní palivový soubor se na pozici v reaktoru zasouvá rychlostí tři centimetry za vteřinu. Každý jeho pohyb sleduje obsluha pomocí kamery. Vše se děje pod vodou, která ochrání pracovníky na reaktorovém sále," řekl Sviták. Postup prací se celou dobu online přenášel do sídla Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, jeho produkce pokryje pětinu domácí spotřeby.