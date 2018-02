"Vykonstruovaný útok". Uhlobaron Bakala ztrhal žalobu insolvenčního správce OKD

Společnost OKD je v insolvenci od května roku 2016. Přihlášené pohledávky věřitelů přesáhly 24 miliard korun, insolvenční správce ale nakonec uznal jen pohledávky za necelé tři miliardy korun.

Louda loni podal odpůrčí žalobu na dřívějšího majitele OKD New World Resources N. V. (NWR), firmy BXR Group Limited a CERCL Mining B. V. a podnikatele Zdeňka Bakalu a Petera Kadase, kterým společnosti patřily. Žádá po nich, aby vrátili OKD více než 12 miliard korun, které si v letech 2011 a 2012 vyplatili jako dividendy.

"Předmětná žaloba není nic jiného než uměle vykonstruovaný útok, opřený namísto fakt - a jejich tvrzení žalobcem - o veřejně vybudovaný mediální příběh o odpovědnosti a zlé víře žalovaných," cituje dnešní Mladá fronta Dnes (MfD) z Bakalovy reakce, kterou podle deníku zaslal soudu.

"Masivní vyplácení dividend bez ohledu na skutečnou výši zisku, který byl Dlužník (OKD) schopen v uvedeném období generovat, bylo jednou z hlavních příčin následného úpadku Dlužníka (OKD)," napsal Louda ve zdůvodnění, proč chce po bývalých majitelích peníze vyplacené v dividendách zpátky.

Podle Bakalova právního zástupce Jana Kalvody v letech 2011 a 2012 nebyli žádní věřitelé s pohledávkami, které nebyly uspokojeny v důsledku výplaty zisku (dividend) za roky 2010 a 2011, respektive které by byly bývaly uspokojeny, nebýt této výplaty.

Bakala své vyjádření opírá také o informace zveřejněné společností OKD v dokumentaci předložené v rámci insolvenčního řízení. "Všichni věřitelé dlužníka přihlásili pohledávky mladší šesti měsíců před prohlášením úpadku dlužníka," píše se v dokumentu. To by prý znamenalo, že pohledávky přihlášené v insolvenčním řízení OKD nevznikly dříve než půl roku před jeho zahájením a všechny dřívější závazky firmy by v takovém případě měly být splaceny.

"Masivní vyplácení dividend bez ohledu na skutečnou výši zisku, který byl Dlužník schopen v uvedeném období generovat, bylo jednou z hlavních příčin následného úpadku Dlužníka," napsal Louda ve zdůvodnění, proč chce po bývalých majitelích peníze vyplacené v dividendách zpátky.

Svůj požadavek odůvodňuje insolvenční správce OKD i faktem, že si majitelé těžební firmy mezi roky 2006 až 2011 vyplatili na dividendách více než 65,2 miliardy korun, skutečné zisky OKD za stejné období přitom dosáhly jen 33,5 miliardy korun. K nynějšímu vyjádření Bakaly se ale nechtěl Louda vyjadřovat.