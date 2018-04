V Dukovanech skončila odstávka čtvrtého bloku

"Teď je přifázovaná první turbína, vyrábět začala v 10:45, do 15 hodin by měla být přifázovaná druhá turbína," řekl Bezděk. Elektrárna Dukovany má čtyři reaktorové bloky. Výroba elektřiny v Dukovanech je teď poloviční, protože od 9. března je plánovaně odstaven blok číslo dvě, tato odstávka by měla skončit v první polovině května. Mimořádné odstávky v Dukovanech se podle energetiků nedotknou zásobování trhu s elektřinou, firma ČEZ dodávky nahradí z jiných zdrojů.

U třetího i čtvrtého bloku dělají energetici preventivní kontroly. "Začali jsme používat novou diagnostickou ultrazvukovou metodu s vyšší citlivostí. Umí zobrazit větší detail, proto jsme se rozhodli provést tyto kontroly mimořádně i na blocích tři, čtyři a potom i na bloku číslo jedna, ale to až při plánované odstávce," řekl Bezděk. Plánovaná odstávka bloku číslo jedna spjatá s výměnou paliva má začít příští měsíc.

Elektrárna Dukovany má čtyři reaktorové bloky. S celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Letos zatím dukovanská elektrárna vyrobila 4,58 milionu megawatthodin elektřiny.