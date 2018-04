Prodej ArcelorMittal? Odbory už ohlásily termín, vedení firmy o ničem neví

Chorvatsko opět buduje most na Pelješac, Bosna protestuje

ArcelorMittal tento měsíc oznámil, že prodat chce kromě podniků v Ostravě také továrny v rumunském Galati, italském Piombinu, makedonský ArcelorMittal Skopje, lucemburský ArcelorMittal Dudelange a provozy v belgickém Lutychu.

Podle Praka je už situace hodně rozpracovaná. "O tom svědčí také zprávy z Evropské rady zaměstnanců, kde nám bylo sděleno, že v zásadě už v září musí být vydán kontrakt na prodej těch firem, v listopadu by měl být podepsán a od 1. ledna příštího roku už musí v těch šesti továrnách být nový vlastník. Takže ten proces už doopravdy běží strašně dlouho," řekl odborový předák.

Návrh prodeje podniků podléhá schválení Evropské komise, ta má ve věci rozhodnout do 23. května. Ilva je podle produkce největší ocelárna v Evropě, při její koupi by se musel ArcelorMittal zbavit jiných podniků. Jména jejich potenciálních kupců zatím nejsou známa.

"Evropská komise má teprve rozhodnout, zda bude kompenzační balíček akceptovat. Předpokládáme, že harmonogram se dozvíme společně s tímto rozhodnutím, pokud bude kladné. V každém případě by prodej podniku trval řadu měsíců," uvedl Patil.

Ujistil, že v případě prodeje ostravské huti bude výroba pokračovat naplno, bez redukce kapacit nebo ztrát pracovních míst. "Dle sdělení EK schválí Komise navrhované kompenzace pouze tehdy, bude-li přesvědčena, že podniky, které jsou určeny k prodeji, budou v rukou nového majitele i nadále provozovány dlouhodobě a udržitelně. Všechny následné kroky budou probíhat pod dohledem EK," uvedl ředitel.

Odboráři podle Praka mají obavy z několika věcí. "Máme obavy, protože dneska obchod, nákup, prodej běží všechno přes korporátní linii, aby některé naše zakázky nekončily třeba v Polsku, to zaprvé. A za druhé máme tady věci, jako jsou třeba emisní povolenky, které vlastníme jako firma, a tady máme třeba obavy, aby se nedostaly z téhle firmy pryč," řekl Prak.

"Pokud by to Evropská komise schválila a bude na to dohlížet, pro nás je samozřejmě důležité, aby nový majitel byl seriózní investor, aby firmu rozvíjel, aby udržel zaměstnanost. Firma momentálně má 70 volných pracovních míst," řekl po jednání Babiš.

Vláda podle něj bude situaci velice detailně sledovat. "Já, pokud budu mít příležitost, tak samozřejmě s komisařkou o tom budu mluvit a chceme to sledovat, protože to je klíčové pro celý region, stejně jako OKD," řekl premiér. Není podle něj ale důvod k nějaké panice. "Není pravda, že by měla firma propouštět. Naopak hledá nové lidi," řekl Babiš.

Společnost ArcelorMittal Ostrava má i s dceřinými společnostmi více než 6500 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. V roce 2016 vytvořil AMO čistý zisk 1,308 miliardy korun a tržby 28,786 miliardy korun. Někdejší Nová huť patří do skupiny Lakšmí Mittala od roku 2003.