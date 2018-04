ANO chce změnit podmínky pro oddlužení. Varianta "sedm-nula" je prý příliš tvrdá

Oddlužení nebo také osobní bankrot je způsob řešení úpadku, který má dlužníkovi umožnit nový start a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování dluhu.

Z vládního návrhu chtějí zmínění poslanci vyřadit variantu, které se přezdívá "sedm - nula". Dlužník by podle ní sedm let usiloval o splácení pohledávek a uspokojení věřitelů by mohlo být nižší než 30 procent, ale nutná by byla pravidelná měsíční platba insolvenčnímu správci. Podle poslankyně Malé však tato varianta není pro dlužníky motivační. Sociologové podle ní uvádějí, že dlužník má problém se po sedmi letech, kdy žije pouze z nezabavitelné částky, dostat zpět do ekonomicky aktivního života.

Místo toho chtějí do zákona vložit variantu pětiletého splácení s tím, že podmínka splacení alespoň 30 procent nemusí být striktně dodržena. Soud by například podle správy insolvenčního správce zjišťoval, jak s ním dlužník komunikoval a zda udělal vše pro to, aby se oddlužil. "Myslím si, že tohle je varianta, která je jak motivační, tak pro ty lidi není likvidační," řekla Malá ČTK.

Ve sněmovním podvýboru pro insolvence podle ní na tomto návrhu panovala až na výjimky široká shoda. Debatovala o něm i s ministrem Pelikánem, který s ní podle jejích slov nemá problém a pokládá ji za více motivační.

S návrhem ale nesouhlasí další člen sněmovního podvýboru Dominik Feri (TOP 09). Návrh je podle jeho slov "hezky převlečená nula". "My dlouhodobě zastáváme stanovisko, že by se rozhodně nemělo jednat o takzvanou nulu, to znamená, že by dlužník nemusel splatit ani část pohledávek nezajištěných věřitelů," řekl ČTK. Hrozí podle něj například přetížených soudů, které budou postupovat velmi formalisticky.

Poslanci ANO chtějí také zjednodušit návrh na povolení oddlužení, například chtějí jednodušší osvědčení úpadku. Podle poslankyně Malé by stačilo například doložit, že dlužník má exekuce, které nehradí. Každý insolvenční správce by také měl vést zvláštní účet majetkové podstaty pro každého dlužníka, aby byla jednodušší kontrola a evidence plateb.