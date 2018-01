EU vyhlásila válku plastům: Do roku 2030 mají být jen recyklovatelné

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Brusel - Do roku 2030 by měly být v EU všechny plasty recyklovatelné. Navrhuje to Evropská komise (EK), která dnes upozornila, že Evropané každoročně vygenerují 25 milionů tun plastového odpadu, ale k recyklaci se ho shromáždí méně než 30 procent.