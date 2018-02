Německá ekonomika ve 4. čtvrtletí zpomalila, dobře si vede Slovensko

Uprchlíci v Česku: Jak se jim u nás daří a co nabízí česká vláda příchozím?

Vyplývá to z předběžné zprávy, kterou dnes zveřejnil německý statistický úřad. Růst za celý rok byl potvrzen na 2,2 procenta, což znamená nejrychlejší celoroční tempo od roku 2011.

Nižší hospodářská aktivita v závěru roku souvisí s říjnovými svátky. Na zhruba stejné úrovni jako v předchozích třech měsících zůstaly výdaje spotřebitelů. Firmy sice více investovaly do nákupu strojů, snížily se ale stavební investice. Na výsledcích za období od října do prosince se podílelo 44,7 milionu pracujících. To je o 642.000, respektive o 1,5 procenta, více než ve stejném období předchozího roku.

Ekonomové předpokládají, že růst německé ekonomiky bude letos pokračovat. Tempo růstu odhadují na více než dvě procenta. Současná spolková vláda očekává, že růst dosáhne 2,4 procenta.

Slovenská ekonomika v posledním čtvrtletí minulého roku zrychlila tempo růstu proti předchozímu kvartálu na 0,9 procenta, ve třetím čtvrtletí její růst činil 0,8 procenta. Tempo meziročního růstu HDP Slovenska bez úpravy o sezonní vlivy zrychlilo ve čtvrtém čtvrtletí na 3,5 procenta ze 3,4 procenta ve třetím čtvrtletí. Vývoj byl mírně lepší než odhady analytiků.

Spolu s růstem ekonomiky se na Slovensku zvýšila i zaměstnanost, ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 2,2 procenta. Je to ale pomalejší tempo než ve třetím kvartálu, kdy vzrostla o 2,3 procenta.

Slovenské ministerstvo financí na letošní rok očekává růst HDP o 4,2 procenta. Optimističtější je tamní centrální banka, která ve své poslední prognóze odhadla růst ekonomiky na 4,3 procenta.