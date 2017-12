Z Indie se stává ekonomický obr. V roce 2018 může převálcovat Francii a Británii

Šokující předpovědi pro rok 2018. Co zahýbe finančním prostředím?

Nejdůležitější daňové změny v roce 2018. Na co se musíme připravit?

Kdo může odejít do důchodu v roce 2018?

Chudák Babiš? Však se mu na to složíme. Známí novináři ostře komentují kauzu Čapí hnízdo

Vzestup Indie je součástí trendu, v jehož rámci budou asijské ekonomiky v nadcházejících 15 letech významně dominovat žebříčku deseti největších světových ekonomických velmocí, uvedla agentura Reuters.

Globální ekonomiku by podle odhadu CEBR měly povzbudit levné energie a nízké ceny technologií. Podle zástupce šéfa centra Cebr Douglase McWilliamse se Indii podaří předstihnout Francii a Británii navzdory zpomalení její ekonomiky, které způsobilo stažení bankovek vysoké peněžní hodnoty.

Čína by měla předstihnout Spojené státy na pozici světové ekonomiky číslo jedna v roce 2032, domnívá se CEBR. Bude jí to trvat o rok déle, než uváděla loňská zpráva. Ta ještě počítala s výraznějším dopadem politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na světový obchod.

Cebr předpokládá, že v několika následujících letech bude Británie zaostávat za Francií. Brexit by ale měl mít na ostrovní ekonomiku menší vliv, než jaké z něj nyní panují obavy, a Británie by mohla Francii znovu předstihnout už v roce 2020. Rusko by se podle zprávy mohlo v roce 2032 propadnout na 17. příčku ze svého současného 11. místa.