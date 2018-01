Revoluce v nakupování: Amazon otevírá obchod bez pokladen. Jak funguje?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Seattle - Amazon.com otevře v pondělí obchod budoucnosti Amazon Go, tentokrát už i pro veřejnost. Nemá žádné pokladny, je vybaven kamerami a senzory, které sledují, co si kupující vezme z polic a co vrátí zpět. Útrata je pak stržena z účtu zákazníka po odchodu z obchodu.