Vegetariánská firma chce změnit jídelníček Číňanů. Pomůže i Schwarzenegger

V Číně je vepřové milovaným pokrmem, každá typická čínská rodina má prase pod střechou. Podle odhadu amerického ministerstva zemědělství se v Číně letos spotřebuje na 56 milionů tun vepřového, což je mnohem více než v kterékoli jiné zemi. Čínská vláda chce spotřebu masa snížit, v roce 2016 přišla s kampaní, která měla lidi přimět k omezení konzumace masa pod heslem "jezte méně masa, pomůžete planetě". Podílel se na ní i bývalý kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger.

Nový produkt lze používat různými způsoby, plnit s ním taštičky, dělat z něj masové koule, připravovat ho v páře, opékat na pánvi, fritovat nebo dusit.

Společnost Green Common chce využít měnících se stravovacích návyků Číňanů a přesvědčit lidi, kteří vyrůstali na taštičkách plněných vepřovým ve sladkokyselé omáčce, aby přešli na její alternativu. Přirovnává se přitom ke kavárenskému řetězci Starbucks. "V Číně se káva nikdy nepila, posledních 5000 let Číňané pijí čaj. Starbucksu se tu ale podařilo vytvořit nový životní styl. Mnohem víc než o to, co je v kelímku, jde o to, co je kolem něho," uvedli zakladatelé firmy v rozhovoru se CNN.