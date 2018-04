Trumpova vláda zřejmě partnerům prodlouží výjimku na cla

Podle těchto zdrojů například Kanadě a Mexiku bude výjimka prodloužena, protože učinily pokrok v otázkách ocele a hliníku při jednáních o nové Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA). Zatím však není jasné, jak pokročila jednání s Brazílií, Austrálií a Argentinou. CNBC se nezmínila ani o EU.

Jižní Korea bude podle CNBC osvobozena od cel trvale, protože v nové obchodní dohodě byly dojednány kvóty na dovoz. Vládní úředníci požádali i ostatní země, aby jim sdělily, s jak velkou úrovní kvót by souhlasily. Kvóty jsou podle jednoho z úředníků aktivní částí jednání s každou zemí, která získala dočasnou výjimku.

Jednáním o trvalých výjimkách s jednotlivými zeměmi byl pověřen americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer. Pouze s Evropskou unií vede jednání ministr obchodu Wilbur Ross. Na celý proces dohlíží Národní bezpečnostní rada. Konečné rozhodnutí o prodloužení výjimek je na prezidentovi.

Německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) s odvoláním na zdroje napsal, že Ross tento týden telefonicky hovořil s evropskou komisařkou pro obchod Cecilií Malmströmovou a požádal ji, aby EU dobrovolně omezila vývoz ocele a hliníku do USA na 90 procent průměrné úrovně z let 2016/2017. To by představovalo snížení vývozu o 16,3 procenta. EK však tento požadavek odmítla a označila ho za nepřijatelný.