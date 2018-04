Nejskandálnější korupce v dějinách? Prezidentův gang měl z USA dojnou krávu, a to doslova

Aktualizováno 17:36

Washington - Někteří američtí prezidenti se netěší vůbec dobré pověsti. Pokud by někdo sestavoval pomyslný žebříček těch nejhorších, kdo by se pohyboval v popředí? Jistě by řeč přišla na Richarda Nixona, jemuž zlomila vaz aféra Watergate. Možná by byl vzpomínán Ulysses Grant, jenž byl mnohem lepším generálem než prezidentem. Nebo by vyhrál James Buchannan, který svojí nečinností dovedl USA až k občanské válce? Kdepak, favoritem by byl někdo úplně jiný.