Milník pro Saúdskou Arábii: Ropný gigant Aramco má poprvé ve správní radě ženu

První ženou ve správní radě firmy je Lynn Laverty Elsenhansová. V letech 2008 až 2012 byla šéfkou americké rafinerie Sunoco a předtím více než 28 let pracovala v ropné firmy Royal Dutch Shell. Působila také ve správní radě poskytovatele služeb pro ropný průmysl Baker Hughes a farmaceutické firmy GlaxoSmithKline. V roce 2008 ji časopis Forbes jmenoval jednou z nejvlivnějších žen světa.

Do správní rady některé z velkých saúdskoarabských společností se zatím dostala jen hrstka žen. Situace se však pomalu mění i v konzervativním království, kde stále platí, že žena musí mít mužského poručníka. To v mnoha případech omezuje jejich příležitosti k práci.

Aramco se nyní připravuje na primární nabídku zhruba pěti procent akcií na trhu, která by mohla být největší na světě a firma Aramco by se mohla stát nejhodnotnější firmou na světě. Nabídka by se mohla uskutečnit koncem letošního nebo na počátku příštího roku.

Nezávislý audit před primární nabídkou ukázal, že rezervy snadno vytěžitelné ropy činí nejméně 270 miliard barelů místo 260,8 miliard barelů, které firma oznámila ve své výroční zprávě za rok 2016. Zásoby byly již tak největší na světě. Vyšší rezervy mohou výrazně ovlivnit budoucí tržní hodnotu firmy a jsou ukazatelem, který investoři pozorně sledují.