Cestovky musí nově přispívat do garančního fondu. Budou zájezdy zdražovat?

Cestovní kanceláře budou do fondu přispívat 0,1 procenta z tržeb za zájezdy. "Na každou tisícikorunu to je jedna koruna (odvedená do fondu). U 15.000 Kč zájezdu je to 15 korun na naplňování fondu. Takže to skutečně nemůže být důvodem pro zdražování zájezdů," uvedla Dostálová.

Asociace cestovních kanceláří uvedla, že zákon není technicky připravený - například není jasné, kolik přesně mají cestovní kanceláře do fondu odvést. "Nemáme v tuto chvíli k dispozici formuláře, které zákon předepisuje, a přesto musíme odvádět peníze," řekl ČTK místopředseda asociace Jan Papež.

Díky novele podle Dostálové obdrží každý zákazník před zakoupením zájezdu přesné informace nejen o nakupovaných službách, ale i o způsobu jejich zajištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Koeficient odvodu bude stanovovat každoročně MMR. Až bude ve fondu 50 milionů korun, odvod bude nulový. Naplnění fondu potrvá 2,5 roku. Cestovní kanceláře, které nově vstoupí na trh, budou do fondu přispívat minimálně po dobu dvou let i po jeho naplnění. MMR je podle Dostálové připravené s cestovními kancelářemi jednat o tom, jak naložit s naspořenými penězi nad uvedených 50 milionů korun.

Zřízení fondu reaguje podle ministerstva pro místní rozvoj na požadavek EU na plnou úhradu plateb klientům pří úpadku cestovní kanceláře. Cestovní kanceláře sice musejí být pojištěny, zákon ale připouští limit. Fond by představoval jakýsi "dozajišťovací mechanismus".

Tuzemské cestovní kanceláře očekávají, že letošní letní sezona bude rekordní. V roce 2016 se tržby cestovních kanceláří a cestovních agentur meziročně snížily o tři procenta na 47,7 miliardy korun, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Počet pojištěných CK se v Česku blíží 900.