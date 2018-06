Pochvala v práci? Češi se jí dočkají zřídka, přitom dokáže zázraky

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Téměř tři čtvrtiny zaměstnanců tvrdí, že je jejich šéf pochválí za dobře odvedenou práci nanejvýš párkrát do roka. Třetina si musí počkat ještě déle a 13 procent se jí dokonce nedočká nikdy.

"Pochvaly nejen zvyšují motivaci zaměstnanců, ale také podporují jejich informovanost o tom, co si od nich vedení slibuje," vysvětlil ředitel Institutu interní komunikace Tomáš Poucha.

Pochvaly mohou mít stejný efekt jako plat a zároveň přesouvají pozornost jinam než k penězům. Chválení zaměstnanci jsou až třikrát více ochotni doporučit svého zaměstnavatele někomu ve svém okolí. Naprosto stejný vliv má přitom spokojenost se svou výplatou.

Podobné to je i u loajality. Zatímco v průměru plánují zůstat za rok u stejného zaměstnavatele tři čtvrtiny Čechů, u zaměstnanců, kteří jsou spokojení se svou výplatou nebo jsou chváleni nadřízenými alespoň několikrát do měsíce, je to 83 procent.

Pochvaly mohou výrazně ovlivnit také to, jak zaměstnanci vnímají svůj plat. Lidé, kteří v práci dostávají pochvaly častěji, jsou totiž podstatně spokojenější se svou výplatou bez ohledu na reálnou výši příjmu.

Mnohdy manažeři nevědí, jakým způsobem zaměstnance vlastně chválit. Využít mohou například gamifikaci, která je zaměřena na zavádění herních prvků do procesů uvnitř firmy. "Nejde o to, aby si lidé v práci hráli stolní hry. Je možné používat body, porovnávání, žebříčky nebo vizualizace posunů a úspěchů. I to může plnit stejný účel jako pochvala," uzavřel Poucha.