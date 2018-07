Nábytkový řetězec Kika změnil vlastníka. Obmění sortiment i pobočky

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Společnost plánuje v Česku postavit obchodní dům v Hradci Králové a zvažuje vybudovat síť specializovaných kuchyňských studií v menších městech.

Jihoafrická maloobchodní společnost Steinhoff International Holdings v červnu oznámila, že se dohodla na prodeji rakouských nábytkových řetězců Kika a Leiner rakouské firmě Signa Holding. Transakce musí získat souhlas antimonopolních úřadů v Rakousku, ČR a na Slovensku. Signa kromě provozních aktivit koupí i nemovitosti, v nichž řetězce působí.

Signa Holding vlastní v Německu obchodní řetězec Karstadt a spoluvlastní obchodní domy KaDeWe. "Část sortimentu, který prodávají, by se určitě dobře doplňovala s tím, co už Kika nabízí v Rakousku či východní Evropě. Naše obchodní domy jsou dostatečně velké, aby to zvládly," uvedl ředitel. Šlo by zřejmě jak o rozšíření stávajícího sortimentu, jako jsou domácí potřeby či elektrospotřebiče, tak o nové produkty, jako je kosmetika a parfémy.

Řetězec má nyní v Česku devět obchodů. "Po loňském otevření prodejen v Českých Budějovicích a Praze nám zbývá ještě Hradec Králové, kde čekáme na změnu územního plánu," uvedl Střeštík k plánům firmy. Společnost zvažuje i otevření sítě specializovaných kuchyňských studií v menších městech.

Ve finančním roce 2017/2018 firma očekává v ČR a na Slovensku tržby ve výši 120 milionů euro (3,06 miliardy Kč), meziročně o pětinu víc. Loni Kika spustila v Česku e-shop. "Tady boříme všechny plány, které jsme si dali. Očekáváme, že podíl on-line prodejů na tržbách se bude pohybovat mezi pěti a osmi procenty," řekl Střeštík.

Šéf Kiky neočekává, že by se zpřísnění podmínek pro získání hypotéky ze strany České národní banky výrazně promítlo do poptávky po nábytku a bytových doplňcích. "Je tady stále velmi velká skupina bohatých lidí, kteří budou byty dál kupovat a musí je něčím vybavit, když je budou dál pronajímat. Myslím si, že budeme následovat trend například z Velké Británie, kde drtivá většina lidí žije v nájmu," dodal.