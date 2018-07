České dráhy modernizují. Objednaly 50 nových dálkových vozů u Siemens-Škoda

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Do Itálie doplulo 71 uprchlíků z Iráku, vyrazili z Turecka

Co se stalo u soudu? Tereza H. se v Pákistánu rozbrečela

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Konsorcium dodá dopravci 50 osobních vozů sestavených po pěti vozech, které budou spojeny podobně jako vysokorychlostní vlaky. To umožní cestujícím bezbariérový průchod soupravou. Jednotky budou na obou koncích ukončeny standardním rozhraním pro připojení osobních vozů.

"To nám umožní pružně reagovat na provozní potřeby a spojovat několik jednotek do delšího a kapacitnějšího průchozího vlaku, nebo připojovat jednotlivé osobní vozy a vytvářet tak vlaky s různou kapacitou a službami," uvedl člen představenstva odpovědný za techniku, servis a majetek Miroslav Kupec.

Do průchozích souprav bude podle něj možné připojit další vozy 1. a 2. třídy, restaurační vozy, vozy pro přepravu jízdních kol nebo řídicí vozy. Kapacita vlaků bude 330 míst. První vozy by měly ČD dostat do roku 2021.

Společnost Škoda Transportation nyní vyrábí šest vysokorychlostních vlakových souprav pro německé Deutsche Bahn. Podle místopředsedy představenstva a viceprezidenta skupiny Škoda Transportation Tomáše Ignačáka bude mít společnost na starosti především montáž a oživení vozidel.