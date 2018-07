Záchrana bazénu v hotelu Thermal? Ministerstvo zvažuje pronájem, oznámil Babiš

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

V době, kdy byl Babiš ministrem financí, byl investiční deficit vyčíslen asi na 800 milionů korun. Proto ministerstvo navýšilo základní jmění hotelu o 300 milionů korun.

"Některé části hotelu ale nejsou v dobrém stavu a je třeba urychleně vyřešit i ten bazén, který byl omezen z bezpečnostních důvodů. Ministerstvo financí teď uvažuje i o eventuálně nějakém pronájmu. Já si myslím, že by to bylo asi nejlepší řešení pro stát," míní premiér.

Podle MF se zpracovává projektová dokumentace k rekonstrukci hotelu, která má stát zhruba 580 milionů. Na úvod se počítá s rekonstrukcí pokojů. Podle dosavadních plánů by práce měly trvat od konce roku 2018 do roku 2021 s tím, že v žádném z uvedených let nesmí narušit pořádání Mezinárodního filmového festivalu.

Podle ankety, kterou uspořádalo město Karlovy Vary, je zavřený bazén podle obyvatel největším problémem města.