Babiš odlétá na summit 16+1, chce domluvit lepší byznys mezi ČR a Čínou

"Měli bychom mít nějakou koncepci, co a jaké naše firmy by mohly v Číně prodávat. Je to teritorium, kde si myslím, že se politici mohou zasadit o to, abychom ten business mohli prosadit. V minulosti tam jezdilo hodně politiků, ale výsledek se zatím neprojevil," řekl Babiš.

Setkání zemí střední a východní Evropy s Čínou, zastoupenou čínským premiérem, se koná každé dva roky. Pro Babiše je to letos premiéra. Na setkání v Sofii by se měl podepsat společný dokument mezi oběma stranami.

Čína sice slíbila masivní investice i v Česku, ale dosud se na místním trhu orientovala spíše na akvizice firem. "Z toho my nemáme žádný příjem," konstatoval Babiš. Z čínských akvizic vyzvedl například Travel Service, kde čínský investor pomohl kapitálově k tomu, aby společnost mohla expandovat a rozšířit letecká spojení do nových destinací.

Při setkání s čínským premiérem se chce Babiš také ptát na obchodní vztahy Číny a Spojených států. Několikrát dnes uvedl, že obchodní válka poškodí všechny.