Růst platů ve veřejné sféře? Vláda a odbory se zase nedohodly

"Obě strany by rády cílily na podobné datum (dohody do poloviny srpna). Bude ale záležet na tom, co budou varianty obsahovat a jak to bude vypadat s navýšením pro zaměstnance a pro bezpečnostní složky," uvedl dnes předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Odbory požadují pro učitele o 15 procent vyšší sumu na platy a pro ostatní pracovníky veřejného sektoru zvýšení tarifů o deset procent, a to od října. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dřív řekl, že do platů poputuje příští rok o deset procent peněz víc než letos. Učitelé by si měli přilepšit o 15 procent. Pro ostatní zaměstnance, tedy hasiče, policisty či úředníky má být na platy o šest procent prostředků víc. Tarify by se jim měly zvýšit o dvě procenta, zbytek by byl na odměny.

První propočty variant by mohly být na stole už tuto středu. Odboráři očekávají, že ministerstvo bude posuzovat tři či čtyři modely. Nejdřív by o nich měli diskutovat členové vlády. Poté budou pokračovat i neformální jednání s odboráři. Týkat se budou hlavně poměru sumy na tarify a odměny a případného rušení nejnižší platové tabulky pro nejhůře odměňované. Oficiální schůzka s odbory se pak uskuteční začátkem srpna.

Středula se o víkendu sešel s předsedou ČSSD a ministrem vnitra Janem Hamáčkem a ministrem práce Petrem Krčálem (ČSSD). "Dohodli jsme se, že budeme podporovat plošný růst platů o deset procent," uvedl pak na twitteru Hamáček. Dnes po schůzce novinářům řekl, že by se klonil spíš ke zvýšení platů od ledna než od října. Otázkou podle něj je také to, zda by se měla nejnižší tabulka škrtnout, nebo by se v ní mělo výrazněji přidat.

Dnešního jednání s předáky se v Hrzánském paláci zúčastnili kromě Hamáčka a Krčála ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a premiér Babiš. Zda by se případně mohla navýšit ještě suma na platy, není zatím příliš pravděpodobné. Jasněji by ale mohlo být před koncem měsíce po zveřejnění prognózy ekonomického vývoje v zemi, podotkl Středula.

Průměrný hrubý plat ve veřejném sektoru momentálně činí 31.968 korun. Polovina pracovníků vydělávala přes 29.840 korun hrubého. Částky jsou vyšší než v soukromém sektoru.