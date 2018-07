Uber od října zavede EET, týkat se bude jen nových řidičů

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

Nyní Uber v Česku eviduje zhruba 2000 aktivních řidičů. EET se zatím nebude týkat řidičů, kteří pro společnost jezdí už v současnosti. Dohoda mezi ministerstvem financí a Uberem platí zatím na rok, případné rozšíření povinnosti firma podle generálního ředitele společnosti pro střední a východní Evropu Alexeie Stakha zváží podle fungování současné dohody.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) by memorandum mělo rozptýlit obavy, že stát nedokáže regulovat sdílenou ekonomiku. Podle ní je současná legislativa dostačující k tomu, aby stát mohl kontrolovat i tyto služby.

Podle ministerstva by zavedení EET u Uberu mělo také uklidnit současné spory taxikářů se společností, Uber se totiž k EET zavázal dobrovolně. Taxikáři zatím své tržby elektronicky evidovat nemusí, změnit by to však měla novela zákona o elektronické evidenci tržeb, kterou v současnosti projednávají poslanci.

Podle majitele AAA Radiotaxi Jiřího Kvasničky podpis memoranda nic neřeší, dokud nebudou všichni řidiči Uberu splňovat všechny zákonné podmínky pro taxi. "Řidič Uberu, ať si podepíšou, co si podepíšou, tak musí být zaměstnancem nějakého koncesionáře nebo mít živnostenské oprávnění, musí mít zkoušky z místopisu Prahy a musí mít vozidlo registrované jako taxi," řekl ČTK.

Taxikáři kromě Uberu protestovali i proti estonské firmě Taxify, která rovněž využívá pro objednání řidičů mobilní aplikaci. "Taxify na rozdíl od některých našich konkurentů již od spuštění provozu v Praze platí veškeré daně v České republice, a to jak daň z příjmů, tak DPH a ostatní daně i poplatky," komentoval dnešní podpis šéf Taxify pro Česko a Slovensko Roman Sysel.