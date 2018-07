Čechům se daří? Vývoj ekonomiky hodnotí pozitivně

Více než tři čtvrtiny Čechů také očekávají, že se ekonomice v příštím půl roce bude dařit stejně nebo lépe, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos mezi 1037 respondenty.

Z průzkumu dále vyplývá, že více Čechů hodnotí pozitivně i osobní ekonomickou situaci. Pozitivně svou situaci hodnotí 35 procent respondentů, loni to bylo 28 procent. Svou osobní finanční situaci hodnotí pozitivněji zejména lidé v produktivním věku (30 až 44 let), spokojenost roste také s rostoucí úrovní vzdělání. Naopak negativně vnímají svoji finanční situaci častěji mladí lidé do 29 let a lidé s nižším vzděláním.

Optimistická jsou i očekávání do budoucna. Lidé předpokládají, že jejich osobní ekonomická situace zůstane stejná (60 procent), nebo se zlepší (25 procent). Zároveň ale neplánují proti loňsku výrazněji utrácet či zvyšovat výdaje. Počítají ale s růstem výdajů za pohonné hmoty a energie, jsou také připraveni investovat více do své dovolené. Méně utrácet plánují lidé zejména za alkohol, návštěvy kaváren a restaurací nebo za nákup domácích spotřebičů či spotřební elektroniky.