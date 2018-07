ČNB půjčí 1,5 miliardy eur Mezinárodnímu měnovému fondu, senát schválil státní záruku

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Půjčku, která má posílit zdroje MMF, bude ČNB financovat ze svých devizových rezerv. Návrh nyní dostane k podpisu prezident.

Poskytnutí půjčky MMF schválila vláda loni v srpnu. Peníze půjdou z devizových rezerv ČNB a stát za ně nabídl záruku. Centrální bance by měly být ze státního rozpočtu částečně kompenzovány některé náklady a ušlý zisk.

V předchozím období ČNB poskytla MMF dvě bilaterální půjčky za 2,53 miliardy eur. První z půjček už fond splatil, druhá nebyla čerpána. Od roku 2010, kdy bylo zahájeno čerpání, do konce roku 2016 vyplatilo ministerstvo financí na kompenzacích ČNB celkem 120,6 milionu korun.

Senát dnes také schválil vládní novelu zákona o ozdravných postupech, která upřesňuje pravomoci ČNB v případě krize na finančním trhu a upravuje fungování Garančního systému finančního trhu.

Novela zákona z roku 2015 upřesňuje některá již převzatá ustanovení evropské směrnice o krizovém řízení BRRD (Bank Recovery and Resolution). Tato směrnice má sladit řešení selhání bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry a na základě doporučení výboru pro finanční stabilitu (FSB) má vést k tomu, aby náklady selhání finančních institucí nesli věřitelé nebo společníci, a nikoli daňoví poplatníci.

Norma například nově zavádí oprávnění ČNB uložit finanční instituci vedení podrobného seznamu finančních smluv. To by mělo v případě, že se finanční instituce dostane do problémů, pomoci lépe posoudit účinnost jejího ozdravného plánu.

Norma rovněž novelizuje zákon o soudních poplatcích. Rozšiřuje seznam subjektů, které jsou osvobozeny od poplatků. Nově seznam zahrne i ČNB, pokud bude navrhovatelem v insolvenčním řízení.