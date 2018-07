Povinné zveřejnění účetní závěrky? Firmy kvůli tomu čelí agresi od konkurence

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

Finanční informace o firmách ve sbírce listin obchodních soudů sleduje 84 procent podniků. Podle mínění tří čtvrtin firem by podnikatelé měli veřejnosti v zásadě zpřístupňovat účetní informace o svém hospodaření. Většina z nich ale má k tomu výhrady kvůli svým zkušenostem nebo obavám ze zneužití finančních informací o kondici podniku konkurencí.

Téměř polovina všech firem se také domnívá, že by každá firma měla být operativně informována, kdo si ji v rejstříku lustroval. Nynější postih za nezveřejnění účetní závěrky považuje téměř 14 procent podniků za přiměřený, 28 procent za příliš přísný a čtvrtina za benevolentní. V případě neuložení účetní závěrky do sbírky listin může firma být potrestána pokutou až do výše tří procent hodnoty aktiv.

Zástupci téměř poloviny firem, konkrétně 47 procent, si myslí, že veřejná by měla být jen část účetní závěrky. Celý dokument by měl být veřejný podle skoro 30 procent podnikatelů.

Zlepšit disciplínu firem při zakládání účetních dokumentů do sbírky listin obchodního rejstříku má novela zákona, kterou v červnu schválila vláda. Ta počítá se zpřísněním sankce za nedodání účetní uzávěrky do sbírky listin. V krajním případě může být firma podle návrhu kvůli nedodání uzávěrky i zrušena bez likvidace.