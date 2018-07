Ekonomika ČR na hranici svých možností? Bankovní asociace zhoršila prognózu

Stovky uprchlíků vtrhly z Maroka do španělské enklávy Ceuta. Měli u sebe plamenomety

Důvodem zhoršení prognózy je postupný pokles výkonu ekonomiky, silnou stránkou ekonomiky ale zůstávají investice a spotřeba domácností i vlády.

"Česká ekonomika se přibližuje hranici svých možností. Bez dalších investic se v situaci zvyšujícího nedostatku zaměstnanců příliš nemá kam posunout," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

Veřejné finance by měly zůstat v přebytku. "České veřejné finance jsou však aktuálně na příjmové straně zcela závislé na vysokých tempech ekonomického růstu, zatímco na výdajové straně přetrvává vysoký objem tzv. mandatorních výdajů, které v případě poklesu ekonomické dynamiky a výpadku příjmů nebude jednoduché upravovat směrem dolů k udržení rozumné rozpočtové stability," upozornil analytik ČBA Miroslav Zámečník.

Letos i příští rok by podle prognózy ČBA měla zůstat inflace kolem dvou procent. Koruna by tměla příští rok mírně posilovat, protože se očekává další růst úrokových sazeb ČNB. Základní sazba by měla příští rok stoupnout podle odhadů ČBA na průměrných 1,5 procenta. Naposledy ČNB zvýšila sazby na konci června a základní úroková sazba je nyní na jednom procentu.

Hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek upozornil, že odhadovaný vývoj české ekonomiky může být ohrožen narůstajícími riziky v podobě brexitu nebo obchodní války.