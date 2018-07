Změna v čele rady ERÚ. Nový předsedou bude Vratislav Košťál, jmenovala ho vláda

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Proč zmizel let MH370 se 239 lidmi na palubě? Vyšetřovatelé zveřejnili závěrečnou zprávu

Košťál, kterému dnes končí dosavadní funkční období, byl zároveň jmenován členem rady na dalších pět let, tři roky z toho tedy radu povede.

Nová pětičlenná rada ERÚ přebrala vedení úřadu od začátku loňského srpna. Nahradila tehdejší předsedkyni úřadu Alenu Vitáskovou, které vypršel šestiletý mandát. Rada ERÚ má mít do budoucna pět členů s pětiletým funkčním obdobím, jeden z nich vždy bude jejím předsedou. Předseda může vést radu nejdéle tři roky. V prvních letech zavedení rady nemají všichni členové mandát na celých pět let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně.

Dosavadního předsedu rady Outratu jmenoval loni kabinet členem rady na čtyři roky. Radu dále tvoří Vladimír Vlk, Rostislav Krejcar, Jan Pokorný a Košťál. Vlk byl loni do rady jmenován na pět let, Krejcar na tři roky, Pokorný na dva roky a Košťál na rok. Příští rok se tak bude rozhodovat o obsazení místa v radě, které nyní patří Pokornému. Ministerstvo průmyslu a obchodu minulý týden ČTK sdělilo, že na místo člena rady se letos přihlásilo sedm zájemců. Nakonec byl znovu vybrán Koštál.

Nový předseda rady ERÚ vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Působil mimo jiné ve společnostech RWE Transgas a E.ON Česká republika. V letech 2008 až 2016 pracoval pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Před nástupem do funkce člena rady ERÚ byl hlavním právníkem ochrany spotřebitele v České národní bance.