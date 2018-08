Státní rozpočet? Výsledky se zhoršují, přebytek meziročně klesl o miliardy

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Na meziročně horší výsledek hospodaření mají od dubna podle MF významný vliv dva faktory. Prvním z nich je částka 5,8 miliardy Kč, která byla loni v dubnu převedena z tzv. privatizačního účtu do příjmů rozpočtu na krytí deficitu systému důchodového pojištění. A dále je hospodaření státního rozpočtu výrazně ovlivněno dubnovým transferem 4,3 miliardy Kč na doplnění pojistných fondů EGAP. "Po odečtení těchto vlivů, které narušují meziroční srovnatelnost, by hospodaření státního rozpočtu dosáhlo lepšího výsledku než na konci července 2017," uvedlo MF.

Po očištění o peníze z EU by rozpočet ke konci července skončil se schodkem 4,1 miliardy korun. Ve stejném období loni by to byl přebytek 5,6 miliardy korun.

Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci července stouply meziročně o 62,1 miliardy na 799,4 miliardy korun. Celkové výdaje stouply o 70,5 miliardy na 782,8 miliardy korun. Daňové příjmy rozpočtu včetně pojistného na sociální zabezpečení stouply o 48,6 miliardy na zhruba 703 miliard korun.

"Veřejné finance v tomto okamžiku nevykazují žádné známky poruch. Je třeba ale vidět, že za růstem příjmů stojí ve velké míře silný růst ekonomiky, na jehož trvalé pokračování nelze spoléhat," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy deficit rozpočtu za celý rok bude záviset na investiční aktivitě vlády a na ekonomickém výkonu země ve zbytku roku. "Jeho aktuální zvolnění signalizuje spíše znatelnější deficit. Celkově veřejné finance trpí kromě rezignace na redukci absolutní výše státního dluhu také přílišným důrazem na běžné, provozní výdaje na úkor výdajů investičních," dodal Kovanda.

Příjmy rozpočtu z daně z přidané hodnoty (DPH) meziročně stouply o 4,5 procenta na 160,3 miliardy korun. Inkaso spotřebních daní meziročně stouplo o 0,6 miliardy na 87,3 miliardy korun.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 557,9 mld. Kč, což je o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2017 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 3,6 %). K 31.7.2018 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 322,1 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 16,7 mld. Kč, tj. o 5,5 %. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 13,2 mld. Kč, tj. o 5,6 %, informuje MF na svém webu. Výdaje na důchody v roce 2018 rostou i díky zvýšení základní výměry důchodu o 150 Kč a procentní výměry o 3,5 % (tj. v průměru o 475 Kč měsíčně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 40,0 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 1,8 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2017 o 7,0 % vychází zejména ze zvýšení plateb z 920 Kč na 969 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2018.