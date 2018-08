ČNB zlepšila odhad letošního vývoje veřejných financí

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Celkový vládní dluh by podle odhadů ČNB měl letos klesnout na 32,4 procenta HDP z loňských 34,7 procenta HDP. Příští rok by měl dluh dále klesnout na 30,4 procenta HDP a v roce 2020 na 28,1 procenta HDP. Odhad centrální banka ovšem proti květnové prognóze pro letošní i příští rok mírně zhoršila. Podle kritérií pro přijetí eura by vládní dluh neměl překročit 60procentní hranici.

Podle odhadů ministerstva financí by měl být letos přebytek veřejných financí 1,5 procenta HDP.

ČNB zároveň v nové prognóze, kterou představila ve čtvrtek, zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 3,2 procenta z předchozích 3,9 procenta. Pro příští rok nechala odhad na 3,4 procenta.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.