Češi přestávají utrácet? Tržby obchodů za červen jsou zklamáním

Zvýšení tržeb v maloobchodě nejvíce ovlivnil růst prodeje zboží internetových obchodů a zásilkových služeb (o 15,9 %). Vyšší tržby zaznamenaly rovněž prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením (o 10,2 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 6,4 %), s výrobky pro domácnost (o 3,6 %), s oděvy a obuví (o 2,7 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 1,0 %), informuje czso.cz.

Naopak tržby klesly ve specializovaných i nespecializovaných prodejnách s potravinami (o 2,0 %, resp. o 0,6 %).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly proti předchozímu měsíci o 2,3 procenta, meziročně o 3,5 procenta.

Za celé 2. čtvrtletí se tržby obchodů, kromě prodejů aut, meziročně zvýšily o 4,2 procenta. Druhé čtvrtletí ale mělo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den více.

Podle hlavního ekonoma UniCredit bank Pavla Sobíška za omezenou chutí domácností utrácet za zboží nestál výpadek příjmů. Šlo spíš o kumulovaný vliv několika faktorů, které by jednotlivě nebyly významné. "Určitý zářez do peněženek spotřebitelů způsobilo zdražení pohonných hmot. A zejména to, že brzký nástup letního počasí asi posunul nákup sezónního zboží do května. Nabízí se ale také otázka, zda rostoucí ceny bydlení nezačínají omezovat schopnost domácností zvyšovat svou útratu za zboží," míní Sobíšek.

Červnová data o vývoji maloobchodních tržeb jsou podle hlavního ekonoma Generali Investments Radomíra Jáče zklamáním, meziroční růst sice pokračuje, ale byl slabší, než se čekalo. "Viníkem jsou v tomto ohledu prodeje potravin, neboť tržby v této položce vykázaly v červnu mírný meziroční pokles," uvedl Jáč.