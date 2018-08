Pojištění při cestách do zahraničí? Češi možná rizika nepodceňují, ukazuje průzkum

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

"Za poslední dva roky sledujeme nárůst sjednávání pojištění přes internet o zhruba 20 procent. Upřednostňuje ho 53 procent lidí. Oproti tomu o desetinu poklesl počet lidí, kteří preferují sjednání na pobočce CK nebo naší," uvedl manažer marketingu ERV Vlastimil Divoký.

Podle studie lidé nejvíce kladou důraz na srozumitelnost nabídky (63 procent), výši limitů plnění (60 pct), cenu pojištění (54 pct), zkušenosti s pojišťovnou (53 pct) a kvalitu asistenčních služeb (52 pct).

Ve čtvrtek a v pátek se v Bulharsku utopili dva čeští turisté. V pátek zemřel v egyptském letovisku Marsá Alam český turista, kterého napadl žralok. V sobotu se v Rakousku utopila Češka po pádu do vodopádu a u bavorského města Furth im Wald se rovněž v sobotu v přehradní nádrži utopil 41letý Čech.

Češi loni vyjeli na 4,9 milionu cest do zahraničí. Kratších výletů, do tří přenocování, bylo 1,3 milionu. V obou případech to bylo nejvíc od roku 2011. Z delších cest 83 procent tvořily dovolené a rekreace, zbytek návštěvy příbuzných a soukromé návštěvy.