V Česku zdraží pečivo, Evropu čeká ječmenová krize

V tuto chvíli není jasné, jak markantní zdražení bude. Mlýny zatím kupují obilí ze skladů a zemědělci dosud nezačali prodávat pšenici z nové sklizně. "Evropský trh obilovin se ustálí až v průběhu následujících několika měsíců, proto není důvod k panice, že ale budeme nuceni sáhnout hlouběji do peněženky, je jisté," poznamenal šéf Společenstva mlynářů a pekařů v ČR Jaroslav Chochole.

Cena pšenice na francouzské komoditní burze MATIF (Marche a Terme International de France), jež má rozhodující vliv na vývoj cen v Evropě, překročila 214 eur za tunu (přibližně 5500 korun) a stále roste, upozornil Chochole. V květnu cena činila asi 150 eur (3750 korun).

Produkce ozimé pšenice, jež je pro mlýny a pekárny nejdůležitější, bude 4,3 milionu tun. Z hlediska domácí spotřeby by byla dostačující, část pšenice se ale vyveze a kvůli poptávce ze zahraničí se tak zvýší ceny, dodal Chochole.

Žně v ČR jsou prakticky u konce. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy bude horší úroda obilovin kvůli suchu v západní Evropě, na Ukrajině i v Rusku, výkupní cena pro zemědělce by tak podle něj mohla být dobrá.

Počasí v Evropě ohrožuje úrodu ječmene

Sklizeň v důležitých oblastech ve Skandinávii, severním Německu a Pobaltí by mohla být o 30 až 40 procent nižší, než je obvyklé, uvedla agentura Bloomberg.

Obavy z úrody se již promítají i do cen ječmene, které prudce rostou. Některé německé pivovary již začaly zvyšovat ceny piva, upozornil obchodník společnosti GrainCom Stefan Vollmar. Nicméně další analytici upozorňují, že slad činí pouze nepatrnou část nákladů na výrobu půllitru piva.

EU zažije nedostatek ječmene poprvé po osmi letech. Ještě před dvěma měsíci obchodník s obilovinami Robin Apple očekával, že v Evropě bude přebytek sladového ječmene v objemu více než jeden milion tun.

Výkonný ředitel firmy Evergrain Andries de Groen se domnívá, že sklizeň jarního ječmene v EU by mohla být deset procent pod pětiletým průměrem. Slabou úrodu v severní Evropě by mohla vykompenzovat Francie, kde je sklizeň vynikající a mohla by zajistit dostatek dodávek.

"Čím více jdete na sever, tím je to obtížnější," upozornil Vollmar. "Je těžké si být jistý konečným výsledkem sklizně, kterou jsme nyní začali. Ale očekáváme, že objem bude poměrně nízký a budeme mít problémy s kvalitou."

Ceny francouzského sladovnického ječmene se od dubna zvýšily o více než 35 procent a jsou nejvýše od roku 2013, vyplývá z údajů Commodity3. Druhý největší pivovar na světě Heineken ve své zprávě za druhé čtvrtletí varoval před vyššími cenami komodit. Uvedl, že slabá sklizeň v Evropě nebude mít letos negativní dopad na výsledky, avšak odmítl komentovat dopad v dalším období.