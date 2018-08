ČEZ je na dně? Výsledky hospodaření jsou dle analytiků zdrcující

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Do budoucna má hospodaření ČEZu vylepší mimo jiné růst velkoobchodních cen elektřiny, které mají vliv na to, za kolik ČEZ prodá vyrobenou elektřinu. Například cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2019, na které se obchodníci nyní nejvíce zásobí, činí nyní asi 46 eur (1180 Kč) za megawatthodinu (MWh), meziroční nárůst je více než poloviční.

Novák v rozhovoru pro ČTK uvedl, že k předpokládanému růstu výsledků přispějí i další faktory, více než v nadcházejících čtvrtletích letošního roku bude podle něj nárůst zřejmý v příštím roce a v roce 2020. "Je to několik faktorů, samozřejmě cena tomu významně přispívá. Pak jsou tady akvizice obnovitelných zdrojů hlavně v západní Evropě, kde se nám daří získávat nové projekty, které už dodávají EBITDU (provozní zisk). A pak je to samozřejmě rozvoj našeho ESCO byznysu (byznys energetických služeb), jak v Česku, tak v zahraničí," dodal Novák.

ČEZ dnes oznámil, že jeho čistý zisk klesl v pololetí meziročně o 54 procent na 7,7 miliardy korun. Důvodem jsou jednorázové výnosy v loňském roce téměř sedm miliard korun, zejména prodej akcií MOL. Tržby klesly v pololetí o 14 procent na 86,3 miliardy korun. Výsledky zaostaly za odhady analytiků.

"Současný celosvětový růst cen energií a elektřiny se zatím nepromítl do hospodaření ČEZ adekvátně. Je to dáno zajišťovací strategií, v rámci které ČEZ postupně prodává silovou elektřinu na tři až pět let dopředu. Díky předprodejům z předchozích období tak měla společnost například ke konci loňského října prodáno na rok 2018 přes 80 procent elektřiny ze svých výrobních zdrojů," uvedl dnes hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

"Hlavním důvodem slabší ziskovosti, než se předpokládalo, bylo přecenění zajišťovacích kontraktů na dodávky elektřiny z plánované výroby na druhé letošní pololetí a obchodní zajištění nákupu emisních povolenek pro celý rok s celkovým negativním dopadem do provozního zisku EBITDA ve výši 1,6 miliardy korun," uvedl analytik Fio banky Jan Raška.

Upozornil, že i po očištění o tento nepříznivý vliv by EBITDA vyšla jak pod očekáváním analytiků Fio banky, tak pod odhady trhu. "Provozní výsledky hospodaření tak hodnotíme jako poměrně slabé," dodal Raška.

"Zveřejněné výsledky hospodaření jsou pro nás zklamáním," doplnil analytik Komerční banky Miroslav Frayer. "Pozitivním faktorem je vyšší výroba z jaderných zdrojů, na druhou stranu přetrvávají odstávky v uhelných elektrárnách," uvedl.

Analytik J&T Banky Bohumil Trampota upozornil, že vedení ČEZ dnes nezměnilo celoroční cíle hospodaření. Firma letos očekává provozní zisk EBITDA 51 až 53 miliard korun a očištěný čistý zisk 12 až 14 miliard korun. "Podle reportovaných výsledků za první pololetí je tempo plnění 50,8 až 52,8 procenta u zisku EBITDA a 55,1 až 64,3 procenta u čistého zisku," dodal.