Půjčky mladým na bydlení? Program startuje ve středu, realitní makléři ho cupují na kusy

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Italský ministr promluvil o migrantech a islámu: Je to šílené. Nekontrolovaná imigrace je chaos

Šéf KSČM svými slovy vyvolal poprask, svalil vpád vojsk do Československa na Ukrajin

Pro letošní rok je na půjčky vyčleněno 650 milionů korun, v dalších letech se počítá s miliardou ročně.

V nové verzi programu půjčí Státní fond rozvoje bydlení mladým lidem na modernizaci bytu od 30.000 do 300.000, na koupi bytu maximálně 1,2 milionu korun a v případě výstavby či koupě rodinného domu je nejvyšší částka stanovena na dva miliony korun. Úvěr bude poskytnut maximálně do 80 procent skutečných nákladů na výstavbu či koupi, v případě rodinného domu včetně ceny pozemku.

Podle některých realitních makléřů ale ani nová verze programu příliš mladým rodinám situaci neulehčí. "Pro porovnání: výše hypotečních úvěrů poskytnutých v roce 2017 byla 227 miliard korun. Z tohoto objemu je částka vyčleněná na Program pro mladé pouhých 0,27 procenta. Ani slibovaná miliarda by nebyla tedy víc než půl procenta z peněz, které si lidé na bydlení ročně vypůjčí," uvedl majitel kanceláře RE/MAX City Daniel Kotula, podle kterého by více pomohlo, kdyby byla zrušena daň z nabytí nemovitosti.

Podle mluvčího developerské společnosti Finep Davida Jiruška je největším problémem nedostatek bytů. "Ceny nemovitostí se následně zvyšují, a to po celé republice. Když nemáte možnost si koupit nemovitost v Praze a pracujete tam, hledáte byt v jejím prstenci. Zvyšuje se poptávka po bydlení, ceny rostou a přelévá se to do celé země," uvedl na dotaz ČTK.

Program podle něj může mladým rodinám pomoci v případě, že mimo jiné splní nová hypoteční kritéria České národní banky, která začnou platit v říjnu. Podle těch by výše dluhu žadatele nově neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu, zároveň by měl žadatel na splátky vynakládat maximálně 45 procent měsíčního čistého příjmu.

"Vzhledem ke stáří bytového fondu, který je například v Praze nejstarší v ČR a v průměru dosahuje 62 let, tak v případě, že by člověk rekonstruoval, samozřejmě tento program pomůže minimálně k zamezení dalšímu stárnutí nemovitosti. V tomto bodě je to jednoznačné pozitivum," doplnil.

"Od října začnou platit opatření ČNB, které z velké části lidem znepřístupní hypotéky, takže každou takovou možnost pro mladé lidi vítáme. Ale jak vzhledem k výši půjčky s ohledem na ceny na pražském trhu, tak k celkové alokované částce, asi nejde o program, který by mohl situaci úplně vyřešit," řekla Marcela Fialková, mluvčí společnosti Central Group.