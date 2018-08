Česká ekonomika narazila na své limity? Odhad HDP je horší, než se čekalo

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

V mezičtvrtletním srovnání si ekonomika ČR stále udržuje svou výkonnost, meziročně však došlo kvůli vysoké srovnávací základně k poklesu dynamiky růstu, upozorňuje czso.cz.

Česká ekonomika zpomalila meziroční růst na 2,3 procenta ze 4,2 procenta v předchozím čtvrtletí. Analytici čekali meziroční zlepšení vyšší, a to o 2,5 až 2,6 procenta. Optimističtější byli i ohledně mezičtvrtletního růstu, který odhadovali na 0,7 až 0,8 procenta. Činil ale 0,5 procent.

Pro pozitivní vývoj ekonomiky měla klíčový význam domácí poptávka. K růstu HDP nejvíce přispěly spotřební výdaje domácností následované investičními výdaji podniků. Kladný příspěvek k vývoji HDP zaznamenal také zahraniční obchod. K tvorbě hrubé přidané hodnoty nejvýrazněji přispěl zpracovatelský průmysl a odvětví obchodu a stavebnictví.

Také situace na pracovním trhu se opět zlepšila. Zaměstnanost v druhém kvartále byla o 1,9 procenta vyšší než ve stejném loňském období loni a proti prvním třem měsícům roku stoupla o 0,6 procenta.

"Česká ekonomika jede stále na plné obrátky, jak je zřejmé na výši mezičtvrtletního růstu. Spíše než o zpomalení ekonomického růstu se tak jedná o statistický fenomén," uvedl analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka.

Podle analytika ČSOB Petra Dufka se česká ekonomika již fakticky dostává na hranici svých možností, takže vlastně ani prostor zrychlovat nemá. "Úspěšné firmy jedou na plno a na další expanzi nemají v danou chvíli ani technologie, ani zaměstnance," uvedl. Podle analytika UniCredit Bank Patrika Rožumberského tak tempo růstu české ekonomiky zpomalilo na dlouhodobě udržitelnou úroveň.

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil, že předběžné údaje mírně zaostaly jak za odhadem trhu, tak odhadem České národní banky a ministerstva financí. "Meziroční dynamika růstu HDP by tak měla být ve druhém čtvrtletí nejslabší v letošním roce a v následujících čtvrtletích by měla opět mírně zrychlit. Celkově by měla tuzemská ekonomika letos zpomalit svou dynamiku růstu ke třem procentům," uvedl.

Rovněž hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč uvedl, že v letošním druhém pololetí se již může zpomalování meziročního růstu HDP zastavit anebo přinejmenším nebude zdaleka tak prudké.