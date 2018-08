Babiš neplánuje rozhodnout o platech v srpnu. Už se hádají i odbory mezi sebou

ČMKOS jako největší odborová centrála požaduje růst tarifů o deset procent pro všechny a chce s vládou ještě jednat. Rozhodnutí chce znát do konce srpna. Menší Asociace samostatných odborů (ASO) naopak s plošným zvýšením nesouhlasí.

"Musíme se domluvit v rámci vlády a koalice. Známe názory odborů, na to se nemusíme znovu setkávat," uvedl Babiš k požadavkům ČMKOS na další vyjednávání. Dodal, že s odboráři jedná průběžně jak on, tak ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dnes se sešel s předákem ASO Bohumírem Dufkem.

Podle Dufka je přidání potřeba u jednotlivých profesí rozdělit a není možné navyšovat plošně. Zdůvodnil to výkonem jednotlivých profesí i zdrojem financí. Zatímco někteří pracovníci se platí z rozpočtu, zdravotníci ze zdravotního pojištění.

Vláda navrhuje zvýšení sumy na platy o šest procent a tarifů o dvě procenta. Víc by si měli přilepšit učitelé a hůř placené profese, nejnižší dvouprocentní tarifní růst by měli mít policisté či vojáci. Babiš a Schillerová se na nedávné schůzce s prezidentem Milošem Zemanem shodli na tom, že by desetiprocentní navýšení nebylo adekvátní.

S předákem ČMKOS Josefem Středulou se minulý pátek sešel šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Po schůzce řekl, že ve vládě bude jeho strana prosazovat to, aby se navyšování co nejvíc přiblížilo odborářskému požadavku. Středula uvedl, že si nedokáže představit, že by se další jednání vlády s odbory už nekonalo. Dodal, že by nebylo rozumné jitřit atmosféru před blížícími se podzimními volbami.

Dufek naopak nepovažuje jakýkoliv tlak v době jednání za férový. "Když se jedná, tak se nehartusí," uvedl po dnešní schůzce s Babišem. Kdy se budou další jednání konat, nechtěl komentovat.

Premiér nevyloučil, že by se mohlo k platům uskutečnit i koaliční jednání. Rozhodnutí je pak na kabinetu. "Splníme to v rámci termínu a termín je 30. 9.," řekl.

Ve veřejných službách a správě loni podle informačního systému ministerstva práce o průměrném výdělku pracovalo přes 634.700 zaměstnanců. Průměrný hrubý plat dosáhl 31.968 korun. Polovina pracovníků vydělávala víc než 29.840 korun hrubého. Částky jsou vyšší než v soukromém sektoru.