Senát tentokrát schválil leteckou dohodu se Saúdskou Arábií, debata byla vyhrocená

"Ministerstvo dopravy se rozhodlo opětovně předložit tento materiál do Parlamentu České republiky, protože tady existuje zájem na smluvní úpravě mezi Českou republikou a Saúdskou Arábií, který je čistě na byznysové úrovni," řekl senátorům ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Poukázal na to, že loni ČSA přepravily na letech do Rijádu a zpět 4800 cestujících a vyneslo jim to celkem 35 milionů korun. Neschválení letového provozu by podle něj znamenalo v příštím roce ušlé výnosy až 60 milionů korun. Další dopady by zaznamenal cestovní ruch nebo lázeňství, uvedl.

Výhrady měl dnes stejně jako loni senátor Václav Láska (za Zelené). "To, co mi vadí na této smlouvě, je partnerská strana Saúdská Arábie a její, jak tu bylo rekapitulováno, totalitní, nedemokratický režim," prohlásil.

Dohody se naopak zastal Jan Horník (STAN). Česko by se podle něj mělo stavět vstřícně k zemím, kde se dějí změny. Kladl otázku, zda Česko přestane poskytovat letecké služby třeba Číně kvůli Tibetu nebo Rusku kvůli Krymu. Senátor Tomáš Jirsa (ODS) poukazoval stejně jako ministr Ťok na to, že neexistence smlouvy dělá potíže Českým aeroliniím při létání do Saúdské Arábie.

Dohoda má dát leteckým společnostem obou zemí právo přeletu a přistání na území druhé strany nebo právo nakládat a vykládat na stanovených místech cestující. Text pojednává také o bezpečnosti a o ochraně civilního letectví před protiprávními činy. Dohoda by leteckým dopravcům umožnila zřizovat kanceláře a nabízet a prodávat leteckou dopravu na území druhého státu. Každá z obou zemí bude mít právo určit libovolný počet leteckých společností, které pak budou moci využívat práva daná smlouvou.