Poplatky za autorádio, kabelovku i mobilní rádio. Podívejte se, za co všechno musíte platit

Jak by vypadalo Česko, kdyby zavedlo kratší pracovní týden?

Co obsahují ženské kabelky? Nový objev vyděsil i odborníky

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Koncesionářské poplatky jsou nezbytným finančním zdrojem pro fungování veřejnoprávní České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Jejich výše a výběr je pevně stanovený, i přesto instituce neustále řeší problematiku neplatičů. Pokud vaše domácnost disponuje rozhlasovým nebo televizním přijímačem, jste ze zákona povinni se přihlásit k placení televizních či rozhlasových poplatků. V případě neplacení vás čeká tučná pokuta a k tomu tisícové přirážky.

Kdy je ale nutné se k placení poplatků přihlásit? A kdy to není třeba? Server EuroZprávy.cz přináší stručný přehled toho, kdo platit musí, a kdo už ne.

Televizní poplatek PLATÍ

Vlastník televize nebo zařízení, které je schopné jakýkoliv televizní program reprodukovat - sem patří i digitální kabelové televize, přenosné a kapesní televize, autotelevizor

nebo zařízení, které je schopné jakýkoliv televizní program reprodukovat - sem patří i Majitel počítače s televizní kartou , USB TV tunerem nebo technologií IPTV

, USB TV tunerem nebo technologií IPTV Vlastník videorekordéru či DVD rekordéru vybaveného tunerem

Uživatel, který používá více než 30 dní televizi nebo zařízení, které je schopné jakýkoliv televizní program reprodukovat

Televizní poplatek NEPLATÍ

Ten, kdo vlastní elektroměr, ale nikoliv televizní přijímač

Ten, kdo trpí úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osobou s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou

Osoba nebo domácnost, jejíž příjem je nižší než 2,15 násobek životního minima. Pozor, nutno dokládat tento fakt každého půl roku

Cizinec, kterému nebylo na území Česka uděleno povolení k trvalému pobytu

Ten, kdo se televizního přijímače zbaví a následně to oznámí na České poště nebo ČT

Ten, kdo nevlastní televizní přijímač a na ČT se kouká pouze přes internet

Důležité vědět

Domácnost platí poplatek za jeden televizní přijímač - nezávisle na počtu adres, nemovitostí a počtu přijímačů. Máte-li na chatě další přijímače, za ně už neplatíte nový poplatek. Pozor, pro právnické osoby to neplatí, ty platí za každý přijímač.

Pokuta za nepřihlášenou televizi činí 10 tisíc korun, plus samozřejmě splacení nezaplacených částek

Poplatek je splatný vždy do 15. dne ve měsíci, jeho výše je nyní 135 korun měsíčně

ČT doručuje výzvu k platbě i všem odběratelům elektřiny, kteří jsou připojeni k distribuční soustavě. Pokud však uživatel nevlastní televizní přijímač, musí to ohlásit, jinak bude zařazen mezi koncesionáře

"Televizní poplatky představují hlavní zdroj financování České televize a tvoří více než 90 % jejích příjmů. Na financování České televize má negativní dopad skutečnost, že od roku 2010 se počet evidovaných poplatníků snižuje a tím dochází i k poklesu finančních prostředků, které má Česká televize k dispozici. Česká televize na tento vývoj reaguje tím, že v co největší míře využívá možnosti dané legislativou k tomu, aby vymáhala dlužné televizní poplatky a identifikovala fyzické a právnické osoby, které nejsou k placení televizního poplatku přihlášeny," stojí ve Výroční zprávě ČT. Z ní také vyplývá, že počet evidovaných televizních přijímačů klesá.

Velmi podobná pravidla jsou i pro uživatele rozhlasových zařízení. Tam však činí poplatek jenom 45 korun měsíčně. Pokuta za nenahlášení rozhlasového přijímače činí 5 000 korun. Podle šéfky Odboru obchodu a rozhlasových poplatků Českého rozhlasu Eduardy Hekšové je počet rozhlasových přijímačů vyšší než těch televizních.

Rozhlasový poplatek platí navíc:

vlastník a uživatel radiomagnetofonů

vlastník a uživatel autorádia, radiobudíku, mini/mikro věž, počítač/notebook s FM/DVB-T tunerem, televize se set-top-boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/S/C

Uživatelé rádiových a televizních přijímačů by si také měli dát pozor na to, aby oznámili veškeré změny související s evidencí poplatníka a přijímačů do 15 dní.