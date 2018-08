Schodek agrárního obchodu ČR je hrozivý. Dovážíme, co umíme vyrobit, zlobí se svaz

Proč nejsou inteligentní lidé bohatí? Odborníci na to konečně přišli

Co s tělem dokáže káva? Tyto účinky překvapily i vědce

Agrární export klesl o 11,8 miliardy korun na 89,6 miliardy, dovoz do ČR se snížil o sedm miliard na 109,8 miliardy korun. Zemědělský svaz, který dnes údaje ČTK na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka poskytl, se obává, že se letos schodek prohloubí až právě na nejhorší hodnoty z roku 2011.

"Záporné agrární saldo za loňský rok přesáhlo 30 miliard korun. Průměrné záporné agrární saldo za uplynulých dvacet let bylo zhruba 25 miliard. Z toho vyplývá, že se situace v našem agrárním zahraničním obchodě nezlepšuje," sdělil předseda svazu Martin Pýcha.

Nedojde-li k podstatnému obratu, letos saldo překročí 30 miliard korun. "A nelze vyloučit to, že bude významně vyšší a že se přiblíží rokům, kdy bylo rekordně vysoké záporné agrární saldo, tedy roku 2010 s 35 miliardami a roku 2011 s 36 miliardami korun," dodal Pýcha.

K částečnému zlepšení pod 20 miliard korun došlo za ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který již dříve uvedl, že by si přál, aby schodek klesl na nulu. Na konci jeho výkonu funkce, tedy loni, však již schodek přesáhl 30 miliard korun.

ČR vyváží obilí nebo nezahuštěné mléko, nazpátek z okolních států dováží výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Víc než polovinu záporného schodku tvoří schodek u masa, které ČR nejvíc dováží z Německa a Polska.

"K vlastní újmě ve velkém dovážíme to, co jsme schopni kvalitně vyrobit doma a k tomu zaměstnávat naše pracovníky a realizovat tuzemský potenciál. Z důvodu vysokých agrárních dovozů přicházíme zhruba o 40.000 pracovních míst. Tím, že přicházíme o pracovní místa v zemědělství, ročně ztrácíme na odvodech do státního rozpočtu zhruba čtyři miliardy korun," uzavřel Pýcha.