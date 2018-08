Válka mezi centrálami odborů? Jedna kope za ANO, druhá za ČSSD. Růst platů nejistý

ČMKOS zastřešuje celkem 29 svazů, z nichž 13 působí ve veřejném sektoru. Jsou to třeba školské, hasičské, úřednické či zdravotnické svazy. Menší ASO sdružuje 13 svazů. Mezi ně patří například vlivné železničářské či lékařské odbory.

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že vláda počítá s růstem sumy na platy o šest procent. Podle návrhu by tarif o deset procent měl růst učitelům. Ostatním by se měl zvýšit méně, a to odstupňovaně podle profesí. Víc by si měli přilepšit hůř placení. Nejnižší tarifní růst o dvě procenta by měli mít policisté a hasiči. Babiš také uvedl, že minimální mzda by měla růst nejvýš o tisícikorunu.

ČMKOS, která žádá růst minimální mzdy o 1500 korun a růst tarifů o deset procent pro všechny, vyzvala vládu k jednání o platech v polovině března. První kolo se konalo v červnu, druhé v červenci. Na něm se ministři s předáky shodli, že by dohoda o přidání mohla být v polovině srpna. Další jednání dosud nebylo. "Žádný termín zatím není," řekl ČTK předák ČMKOS Josef Středula.

Jednání naopak pokračují podle šéfa ASO Bohumíra Dufka. ASO se kloní k vládnímu návrhu, který vznikl ještě před vstupem ČSSD do koalice. Babiš se s Dufkem sešel minulý týden, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před třemi dny. "Dohodli jsme se na navýšení sumy na platy o šest procent. Musí se ještě stanovit, co z toho komu půjde do základu," řekl Dufek.

Dufek míní, že by se nemělo lišit navýšení tarifů jen podle profesí u jednotlivých tabulek, ale i uvnitř nich. Vyšší by mělo být u spodních tříd, nižší u horních. Víc by si tak měli přilepšit lidé na nižších pozicích s nižší kvalifikací. "Nechceme navyšovat náměstkům," míní Dufek.

Středula naopak poukazuje na to, že o platech vyjednává ASO, která zaměstnance veřejných služeb zastupuje okrajově. Zastřešuje jen odbory lékařů a finanční správy. Podle šéfa ČMKOS by různé navyšování tabulky pokřivilo, zhoršilo atmosféru na pracovištích a mohlo vést ke zvýšené odchodovosti.

Společně se zástupci obou centrál se členy vlády a zaměstnavateli sejdou 24. září na tripartitě.