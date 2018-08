Nižší schodek rozpočtu? Analytici mají k návrhu výhrady, Schillerová se může přepočítat

Co s tělem dokáže káva? Tyto účinky překvapily i vědce

Analytik Komerční banky Viktor Zeisel poukázal na to, že Schillerová očekává vyšší výběr daní a pojistného, aniž by plánovala opatření, která by vyšší růst příjmů měla zajistit. "Spoléhá pouze na růst ekonomiky (zejména mezd a spotřeby)," doplnil. Rizikem pro naplnění rozpočtu mohou být podle Zeisela výdaje na platy státních zaměstnanců, důchody a dříve schválené investice.

Zeisel míní, že letos ještě rozpočet skončí lépe než s plánovaným deficitem 50 miliard korun. "V příštím roce se ale podle nás díky zpomalení ekonomiky a celkově velmi rychle rostoucím běžným i kapitálovým výdajům propadne do většího schodku. Očekáváme 50 miliard korun, nicméně rizika jsou spíše na straně ještě vyššího schodku," dodal.

"Je jistě pozitivní, že nově navrhovaný schodek je o deset miliard korun nižší než ten navrhovaný doposud. Ambicí vlády by však mělo v současnosti být předkládání alespoň vyrovnaných rozpočtů," komentoval záměr hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

"Vzhledem k dlouhotrvajícímu hospodářskému růstu je vhodné, aby vláda postupně směřovala ke zcela vyrovnanému státnímu rozpočtu," uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Upozornil, že v posledních letech se výrazně odchyluje skutečný schodek státního rozpočtu od plánovaného. "V případě, že se v roce 2019 podaří udržet současné tempo ekonomického růstu, je možné, že faktický stav státního rozpočtu dopadne lépe, než je aktuálně plánováno," podotkl.