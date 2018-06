Lze vyrobit ocel bez fosilních paliv? Firmy rozjedou unikátní projekt

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Projekt v ceně 1,4 miliardy švédských korun (3,5 miliardy Kč) je podle agentury AP společným dílem energetické společnost Vattenfall, ocelárny SSAB a těžařské firmy LKAB. Provoz má být zahájen do roku 2020.

Ocelárna se staví na severovýchodě Švédska ve městě Lulea. Místo uhlí a koksu bude používat vodík.

Vattenfall uvádí, že technologie by mohla snížit emise oxidu uhličitého ve Švédsku o deset procent. To by zemi pomohlo splnit cíle stanovené pařížskou dohodou o klimatu.