Německo rejžuje na řecké krizi. Od roku 2010 vydělalo téměř tři miliardy eur

Zisky inkasovala centrální banka SRN a převáděla je do státního rozpočtu. Vyplývá to z údajů, které poskytla německá vláda na dotaz strany Zelených.

Deutsche Bundesbank také dluhopisy sama nakupovala. Do roku 2017 získala sama banka na úrocích za nákupy v rámci programu SMP zhruba 3,4 miliardy eur. Jen v letech 2013 a 2014 odešlo do záchranného fondu eurozóny ESM a do Řecka 900 milionů eur (23,3 miliardy Kč), zbylý zisk tak činil 2,5 miliardy eur.

Rozpočtový odborník strany Zelených Sven-Christian Kindler proto požaduje, aby se Řecku významná část dluhu odpustila. "Navzdory všem těm pravicovým mýtům Německo z krize v Řecku masivně těžilo," řekl Kindler agentuře DPA. "Je nepřijatelné, aby spolková vláda z řeckých úroků sanovala německý rozpočet," dodal s tím, že Řecko tvrdě šetřilo a splnilo své závazky. "Teď je na řadě také euroskupina," uzavřel Kindler.