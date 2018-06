Reforma eurozóny dle Merkelové a Macrona? ČR situaci sleduje, Schillerovou pozvali do Lucemburku

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Země vstoupí do chladícího cyklu? Teploty budou klesat, projeví se devastující účinky, varují vědci!

Co způsobí v letadle zapnutý mobil?

Otřesný zločin: Žadatel o azyl se vloupal do domova důchodců a zneužil devadesátiletou ženu

Na schůzku v rozšířeném formátu k budoucím možným reformám měnové unie byla Schillerová už poněkolikáté přizvána spolu s ministry z dalších zemí, které společnou evropskou měnou neplatí.

"Diskuse byla velice zajímavá. Já vítám, že jsme byli přizváni i jako nečlenové eurozóny," poznamenala dnes Schillerová. Pohledy jednotlivých zemí na francouzko-německé nápady prezentované počátkem týdne byly podle ní velice pestré a rozdílné.

Francouzsko-německý záměr ale zatím v detailech neznají ani sami ministři financí eurozóny. Není například zřejmé, zda by tento investiční rozpočet byl součástí příštího víceletého rozpočtového rámce EU či zda by stál mimo něj.

"Je dobře, že Francie a Německo připravují společné projekty. A když (francouzský ministr financí) Bruno Le Maire říká, že se eurozóna nesmí stát unií trvalých finančních transferů, tak mne to těší," komentoval vývoj diskuse lucemburský ministr financí Pierre Gramegna.

Jeho belgický kolega Johan Van Overtveldt míní, že uvnitř pravidel paktu stability a růstu je pro eurozónu dostatečné množství stabilizačních funkcí a tak by pro podobný návrh samostatného rozpočtu eurozóny musel být skutečně nějaký velmi dobrý důvod. "Zatím ale není jasné, zda to bude součást rozpočtu EU, nebo něco mimo. Spolu se spoustou dalších věcí je to otázka, která nutně musí být zodpovězena," poznamenal.

Ministři financí eurozóny v noci na dnešek rozhodli o ukončení třetího záchranného programu pro Řecko. Schillerová to ráno ocenila. Skutečnost, že si Řecko začne v srpnu půjčovat na finančním trhu a státy unie tak přestávají "platit řecké dluhy", není ale podle ní důvodem ke změně českého rozhodnutí společnou evropskou měnu nyní nepřijímat.