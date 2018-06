Přední e-shopy zásadně změní pravidla. Co bude pro zákazníka jinak?

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Závazek dnes podepsaly spolu s Evropskou komisí (EK). "Čím dál víc lidí v EU nakupuje on-line. Elektronický obchod spotřebitelům nabízí nové příležitosti a větší výběr za nižší ceny. Při nákupu on-line by měla být spotřebitelům zajištěna naprosto stejná bezpečnost, jako když nakupují v kamenném obchodě," uvedla eurokomisařka Věra Jourová.

Uvedené obchody se zavázaly, že budou do dvou pracovních dnů reagovat na oznámení ze strany státních orgánů a zřídí pro to speciální jednotná kontaktní místa. Zákazníkům umožní jasným způsobem upozornit na nabídku nebezpečných výrobků a odpověď jim zašlou do pěti dnů.

Přijmou také opatření, jež mají zabránit opětovnému zařazení nebezpečných výrobků do prodeje. Spolupráci zhodnotí obchodníci a EK každého půl roku a zveřejní o tom zprávu.