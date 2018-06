Reforma eurozóny? Macronův plán je v troskách, summit nic nevyřešil

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Krátké závěry schůzky se nijak nezmiňují o možných podobách případného rozpočtu eurozóny, na který mají státy velmi rozdílné názory.

"Eurosummit" 27, tedy vrcholná schůzka i těch států EU, které eurem zatím neplatí, ve svých jen několikabodových závěrech zdůraznil, že je potřeba začít práci na politických jednáních o budoucím společném pojištění vkladů.

"Chceme posílit ESM, transformovat jej do něčeho podobného Evropskému měnovému fondu," uvedla Merkelová. Francouzský prezident Emmanuel Macron očekává, že do konce roku by mělo být jasněji o podobě budoucího rozpočtu pro eurozónu, na návrzích se nyní začne pracovat na technické úrovni.

Na jednání byl přítomen i český premiér Andrej Babiš, ačkoliv Česká republika termín přijetí eura zatím nestanovila. "To, že nemáme euro, neznamená, že jsme v nějaké jiné pozici. My jsme jeden ekonomický celek - Evropská unie - a samozřejmě společně bojujeme za naše zájmy," podotkl Babiš. Česká republika do EU vyváží 80 procent zboží, většina investorů v Česku je z unie.

Český premiér odmítl nápad samostatného rozpočtu pro eurozónu se slovy, že dělení zemí si unie zažila u migrační problematiky a "všichni pochopili, že je to špatně". Česko může být podle premiéra příkladem dobrého hospodaření.

Babiš před novináři připustil, že ohledně reformy eurozóny má velmi těžkou pozici Macron, který při nástupu do funkce přišel s některými velmi ambiciózními nápady, včetně třeba právě samostatného rozpočtu eurozóny. Tuto možnost obsahuje také nedávný francouzsko-německý návrh budoucích změn.

"Jasně je vidět vztah mezi rozpočtově odpovědnými zeměmi, které mají nízké zadlužení a těmi zeměmi, které nemají dobré rozpočty, mají velké zadlužení a jasně říkají - sdílejte s námi riziko a potom budeme dělat reformy," poznamenal Babiš. Státy jako je Nizozemsko naopak žádají nejdříve provést potřebné reformy a teprve pak možné změny. "Jednání jsou stejně těžká, jako jsme zažili k migraci," dodal. Macron podle něj dělá k prosazení svých plánů maximum.

"Evropská unie dala najevo, že je jednotná a má zájem na spravedlivém a otevřeném mezinárodním obchodu," řekl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. "Pojedu do Washingtonu a představím tam evropský pohled," dodal. Evropská unie a Spojené státy se teď nacházejí ve složité situaci vzhledem k tomu, že Washington zavedl nová cla ne dovoz evropské oceli a hliníku, na což unie zareagovala vlastními opatřeními proti řadě amerických výrobků. Americký prezident Donald Trump nyní hrozí dalšími cly, tentokrát na dovoz evropských automobilů.

Předseda komise poznamenal, že americká administrativa se někdy snaží v obchodních vztazích rozdělit evropské země. "Je to ale kompetence EU a Evropské komise. Musíme ukázat, že existujeme, že jsme jednotní a že máme přesně stejný pohled," upozornil Juncker. Evropa i Spojené státy podle něj dobré vzájemné vztahy potřebují.

Podle Macrona dává EU v situaci "nepřijatelného útoku" ze strany USA jasně najevo svou jednotu.