Summit 16+1 rázně odmítl kritiku ze Západu. Platforma prý prospěje Číně i celé EU

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

"Na summitu jsme zhodnotili, čeho se nám dosud podařilo dosáhnout," prohlásil čínský premiér. Dodal, že spolupráce mezi 16 evropskými zeměmi a Čínou musí zůstat otevřená a transparentní.

Již po několikáté během své návštěvy Bulharska se obrátil ke kritikům celého formátu. "Někteří říkají, že cílem platformy je rozdělit Evropu, to je nedorozumění," prohlásil Li s tím, že veškerá podobná podezření jsou nepodložená, což chtějí dokázat i na konkrétních činech. "Tento formát zemím poskytuje příležitosti, nikoli rozděluje," doplnil ho bulharský premiér Bojko Borisov, hostitel nynější schůzky.

Jako příklad spolupráce, ze které by mělo mít Bulharsko prospěch, Li uvedl, že mají v plánu dovézt deset milionů tun tabákových listů do Číny. To by mělo pomoci s obživou velkému množství pěstitelů tabáku v Bulharsku, pro které bývá často těžké sehnat odbytiště.

Na úvod tiskové konference po skončení summitu bylo mezi čínskou stranou a několika zeměmi podepsáno celkem 18 memorand o spolupráci v různých oblastech. V případě České republiky podepsal český velvyslanec v Bulharsku Dušan Štrauch dokument o spolupráci s Čínou v zemědělské oblasti.

Po summitu v Sofii míří čínský premiér na návštěvu Berlína. Předseda bulharské vlády rovněž podotkl, že vše, co se řešilo na dnešní schůzce proberou příští týden během jednání s britskou premiérkou Theresou Mayovou a rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, jehož země nyní EU předsedá.

Skupina 16+1 vznikla z iniciativy Číny a poprvé se premiéři šestnácti zemí sešli se svým čínským protějškem 26. dubna 2012 ve Varšavě. Vedle Česka je do ní zapojeno dalších deset členů Evropské unie (Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a pět států mimo unii (Albánie, Bosna, Makedonie, Černá Hora a Srbsko).