Do Polska se vrací luxus, komunistická rovnost vzala definitivně za své

Dva kroky před budovou zastavuje šedé ferrari, vystupuje z něj mladá žena v teniskách a slunečních brýlích od Chanela a v náruči drží načesaného malého pejska. Vstupuje do varšavského hotelu Raffles Europejski, který je symbolem návratu luxusu do Polska. Jde k Loursemu: kromě pokojů a suit, jejichž cena za jednu noc se pohybuje od 250 do 4000 eur (6500 až 104.000 Kč) je v hotelu historická cukrárna, která nese jméno svého švýcarského zakladatele Laurenta Lourseho, jenž přišel do Varšavy v roce 1820.

Raffles Europejski je legenda, v 19. století byl považován za nejlepší hotel ve východní Evropě. Dnes, po pět let trvající rekonstrukci, tam každý host může využívat služeb osobního majordoma.

V kuloárech se podle agentury AFP šeptá, že by tam příští rok mohl být butik značky Hermes. Tato francouzská skupina se omezuje na konstatování, že chystá ve Varšavě jistý projekt, a to koncem příštího roku nebo počátkem roku 2020.

Výšková budova Cosmopolitan o 44 podlažích, jejímž autorem je německý architekt Helmut Jahn, který projektoval sídlo Evropské unie v Bruselu, je dalším symbolem luxusu v Polsku.

zdroj: YouTube

Cena apartmánu v této luxusní minimalistické stavbě se různí podle patra a výhledu: nejžádanější je výhled na Vislu a Staré město, kde metr čtvereční stojí 10.000 eur (260.000 Kč). Tato částka nepřekvapí v Paříži nebo v Londýně, ale v Polsku, kde je průměrná měsíční mzda v přepočtu 1100 eur (28.500 Kč), vyráží dech.

Majiteli tu jsou ve velké většině Poláci (je zde jen deset procent cizinců), kteří tvoří jakousi komunitu v této "vertikální obci", jež stála 100 milionů eur (2,6 miliardy Kč).