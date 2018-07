Protiúder Trumpovi? EU zvažuje cla na uhlí, léky a chemické výrobky z USA

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Brusel - Podle informací německého listu WirtschaftsWoche by EU mohla zavést cla na uhlí, léky a chemické výrobky z USA. K opatření by přistoupila, pokud americký prezident Donald Trump zavede omezení na dovoz evropských aut do Států.